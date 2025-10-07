پخش زنده
امروز: -
کاروان ۲۰۰ نفره دختران بسیجی دانش آموزی چهارمحال و بختیاری عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت قمربنی هاشم گفت: طرح ولایت دانشآموزی هر ساله برگزار میشود و تعدادی از فرماندهان نخبه بسیج دانش آموزی این دورهها را سپری میکنند.
سرهنگ پاسدار هوشنگ جمشیدی افزود: امسال این دورهها در مشهد مقدس در قالب دو اردوی طرح ولایت برای برادران و خواهران برگزار میشود. اردوی برادران با حضور ۲۰۰ نفر در مشهد در حال برگزاری است و اردوی خواهران نیز با همین تعداد در حال انجام میباشد.
مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اعزام ۲۰۰ دانشآموز دختر از استان چهارم به اردوی طرح ولایت در مشهد مقدس گفت: هفته گذشته نیز دانشآموزان پسر به همین طرح اعزام شدند.
بهمن خدادادی افزود: هدف از این اعزام افزایش بینش، آگاهی و بصیرت دانشآموزان است.