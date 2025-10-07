پخش زنده
مدیرعامل شهرک سدید گفت این دستگاه مورد نیاز صنایع بزرگ استان است که بعد از نیاز سنجی ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،علی معینی مدیرعامل شهرک سدید کرمان دربازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور از کارگاههای تولیدی این شهرک گفت:دستگاه حفاری قناتها که نیاز استان است درحال ساخت است که قطعات لازم کار را نیز از بازار داخل خریداری و بزودی ساخت ان اغاز خواهد شد
معینی افزودازجمله شاخصهای کاری این مجموعه این است که مثلا دستگاهی که تولیدکنندگان این شهرک ساختهاند درواحدهای دیگر شهرک درحال استفاده است.
مدیرعامل شهرک سدید بیان کرد: از آموزش تاشناخت بازار وتولید دراین شهرک انجام شده است.
خسروشاهی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور نیز دراین بازدید گفت: کارهای انجام شده دراین شهرک صنعتی، عقبه معرفتی وایمانی دارد و افراد توانمندی کارهای این شهرک را جلو میبرند.
وی گفت: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی مدل کارهای مردمی انجام شده مانند الگوی کارشما را فرهنگ سازی خواهیم کرد.
خسروشاهی تصریح کرد:ما پیشنهاد میکنیم این الگو مدون شده به صورت الگوی قابل عرضه و قابل نشر برای شهرکهای صنعتی وجوانان مومن انقلابی درآید وبعد بشود با کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تعمیم داد.