به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موارد زیر در دستورکار جلسه امروز نمایندگان خانه ملت قرار دارد:

سوال آقای محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آب‌های مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهی‌نامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) ۱۴۰۰

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی