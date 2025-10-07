پخش زنده
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس قوه مقننه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موارد زیر در دستورکار جلسه امروز نمایندگان خانه ملت قرار دارد:
سوال آقای محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در مهار آبهای مرزی غرب کشور و پروژههای خطوط انتقال و شبکههای پایاب
گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آییننامه مؤسسههای به رسمیت شناخته شده (آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) ۱۴۰۰
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی