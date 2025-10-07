به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کریم اسماعیل‌پور با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت این مجموعه گفت: لازم است مدیریت ورزشگاه ۱۹ مهر در قالب واگذاری به هیأت‌های ورزشی ساماندهی شود تا ضمن افزایش بهره‌برداری، از حالت تعطیلی و رکود خارج شود.

وی افزود: ادامه روند ساخت و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی با نظارت هوشمندانه نه تنها از اتلاف منابع مالی جلوگیری می‌کند بلکه به توسعه ورزشی استان و افزایش توان میزبانی مسابقات ملی و منطقه‌ای کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: ورزشگاه ۱۹ مهر در صورت بهره‌برداری مناسب، می‌تواند به مرکز برگزاری رویداد‌های بزرگ ورزشی و محل تمرین تیم‌های حرفه‌ای تبدیل شود و نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی بجنورد ایفا کند.

ورزشگاه ۱۵ هزارنفری ۱۹ مهر بجنورد در سال ۱۳۹۶ افتتاح، اما به دلیل عدم برگزاری مسابقات ورزشی و عدم رسیدگی موثر، دچار استهلاک و فرسودگی شده و چمن ورزشگاه از بین رفته بود.

با ورود نظارتی دیوان محاسبات استان و تامین اعتبار، در فاز نخست چمن ورزشگاه با اعتبار افزون بر یک میلیارد تومان کاشت و آماده برگزاری مسابقات ورزشی شده است.