پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دیوان محاسبات استان با حضور در ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد، ضمن بررسی روند بازسازی و ترمیم چمن این مجموعه، بر واگذاری آن به هیأتهای ورزشی برای خروج از رکود و تعطیلی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کریم اسماعیلپور با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت این مجموعه گفت: لازم است مدیریت ورزشگاه ۱۹ مهر در قالب واگذاری به هیأتهای ورزشی ساماندهی شود تا ضمن افزایش بهرهبرداری، از حالت تعطیلی و رکود خارج شود.
وی افزود: ادامه روند ساخت و تکمیل زیرساختهای ورزشی با نظارت هوشمندانه نه تنها از اتلاف منابع مالی جلوگیری میکند بلکه به توسعه ورزشی استان و افزایش توان میزبانی مسابقات ملی و منطقهای کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود: ورزشگاه ۱۹ مهر در صورت بهرهبرداری مناسب، میتواند به مرکز برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و محل تمرین تیمهای حرفهای تبدیل شود و نقش مهمی در ارتقای شاخصهای اجتماعی و اقتصادی بجنورد ایفا کند.
ورزشگاه ۱۵ هزارنفری ۱۹ مهر بجنورد در سال ۱۳۹۶ افتتاح، اما به دلیل عدم برگزاری مسابقات ورزشی و عدم رسیدگی موثر، دچار استهلاک و فرسودگی شده و چمن ورزشگاه از بین رفته بود.
با ورود نظارتی دیوان محاسبات استان و تامین اعتبار، در فاز نخست چمن ورزشگاه با اعتبار افزون بر یک میلیارد تومان کاشت و آماده برگزاری مسابقات ورزشی شده است.