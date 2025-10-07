به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر نخستین گردهمایی فیلم سازان نوجوانان اصفهان از برنامه‌های سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان در اصفهان گفت: این فیلم‌ها در قالب دو تا چهار دقیقه با موضوع اصفهان و هویت و فرهنگ و زیبست بوم این شهر تولید شده است.

میثم بکتاشیان افزود: پس از داوری، ۳۰ نفر از نوجوانان فیلم ساز استان اصفهان در قالب شش گروه پنج نفره انتخاب شدند و این فیلم‌ها را زیرنظر فیلم سازان مطرح حوزه کودک ونوجوان ساخته‌اند و بعد از ظهر امروز پایان این گردهمایی در کاخ موزه چهلستون برگزار می‌شود.

وی هدف از بهره گیری از ایده این نوجوانان در تولید فیلم را انتقال فرهنگ و پیام خود درقالب فیلم به هم نسل‌های خود بیان کرد و گفت: نوجوانان با ساخت این فیلم پیام خود در حوزه فرهنگ وهویت اصفهان را به به نسل‌های خود و آیندگان انتقال می‌دهند.

مدیر نخستین گردهمایی فیلم سازان نوجوانان اصفهان ابراز امیدواری کرد در سال‌های آینده فضا به گونه‌ای فراهم شود که استعداد‌های برتر نوجوانان در این حوزه شناخته شود ونوجوانان آشنا باحوزه‌های تکنیک وفضا‌های امروزی در این امر می‌توانند موفق‌تر شوند.

میثم بکتاشیان افزود: اصفهان یک شهر موزه است که از یک فضای زیبا در حوزه فیلم سازی برخوردار است و امیدواریم این حرکت در دوره بعدی جشنواره در سال آینده تکرار شود.

سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان تا فردا ۱۶ مهرماه در اصفهان شهردوستدار کودک ادامه دارد.