رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: از مجموع ۱۱۴ مجوز بی‌نام صادرشده در کشور، ۱۵ مجوز به خراسان‌شمالی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شالبافیان در حاشیه همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی گفت: تاکنون در کشور ۱۱۴ مجوز بی‌نام در حوزه گردشگری صادر شده که از این تعداد، ۱۵ مجوز متعلق به خراسان شمالی است. این رقم فراتر از میانگین کشوری بوده و نشان‌دهنده‌ی ظرفیت قابل‌توجه استان در تسهیل امور سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: این موفقیت حاصل هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی استان و نگاه توسعه‌محور مدیران است. مجوزهای بی‌نام از ابزارهای کارآمد برای تسریع فرآیند جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شوند و در خراسان شمالی، این سیاست به‌صورت هدفمند و نظام‌مند دنبال شده است.

شالبافیان با اشاره به جایگاه ویژه خراسان شمالی در میان استان‌های برخوردار از طرح‌های سرمایه‌گذاری فعال گفت: در سطح ملی، ۲۷۰۰ طرح فعال گردشگری در حال ساخت است که مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش از ۸۳۰ همت برآورد می‌شود. خراسان شمالی نیز با ارائه ۸۰ طرح سرمایه‌گذاری و حجم سرمایه‌گذاری حدود ۳ همت، جایگاه ممتاز خود را در میان استان‌های کشور تثبیت کرده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین خاطرنشان کرد: در قالب سیاست‌های جدید وزارتخانه، مجموعه‌ای از مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله تخفیف‌های مالیاتی، تسهیل در واگذاری زمین و کوتاه‌سازی فرآیندهای اداری طراحی شده است که به‌صورت عملیاتی در خراسان شمالی اجرا خواهد شد.

در ادامه، محمدرضا حسین‌نژاد استاندار خراسان شمالی با تأکید بر نقش راهبردی استان در توسعه گردشگری کشور اظهار داشت: سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در استان، جاذبه‌هایی سحرانگیز برای سرمایه‌گذاران و گردشگران ایجاد کرده است. خراسان شمالی با تنوع فرهنگی، طبیعت بکر و موقعیت ارتباطی ممتاز خود می‌تواند به قطب گردشگری شمال شرق کشور تبدیل شود.

وی افزود: هم‌افزایی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اداره‌کل راهداری، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات بین‌راهی، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در مناطق مختلف استان است.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان ضمن بررسی الگوهای موفق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بر تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های پایدار گردشگری در خراسان شمالی تأکید کردند.

این نشست با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی در جذب سرمایه‌گذار برگزار و جدیدترین آمار از وضعیت پروژه‌های خدمات رفاهی بین‌راهی استان ارائه شد. بر اساس داده‌های اعلام‌شده، ۱۸ مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی در حال بهره‌برداری، ۹ مجتمع در حال ساخت و ۴۲ طرح نیز در مرحله استعلام قرار دارند که نشان‌دهنده‌ی روند شتابان توسعه زیرساخت‌های گردشگری در محورهای ارتباطی استان است.