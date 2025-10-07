روستای کلوار بدون جاده دسترسی، گاز و آنتن دهی مناسب
مردم روستای کلوار بخش مارگون از نبود جاده، گاز و آنتن دهی تلفن همراه گله مند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روستای کلوار در فاصله ۱۲۰ کیلومتری بخش مارگون شهرستان یاسوج با مشکلات اساسی زیرساختی روبهرو است.
این روستا نه تنها جاده مناسب دسترسی ندارد بلکه از داشتن گاز و آنتن تلفن همراه نیز محروم است.
نبود جاده مناسب، یکی از بزرگترین موانع پیشرفت و توسعه این روستا به شمار میرود و تردد مردم، انتقال کالاها و دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی را با مشکل مواجه کرده است.
نبود گاز طبیعی نیز خانوادهها را مجبور به استفاده از روشهای سنتی و پرهزینه تأمین سوخت میکند که سلامت و رفاه آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، نبود آنتن تلفن همراه موجب قطع ارتباطات ضروری مردم این روستا با دنیای بیرون شده و مشکلات فراوانی در مواقع اضطراری ایجاد میکند.