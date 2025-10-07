

این روستا نه تنها جاده مناسب دسترسی ندارد بلکه از داشتن گاز و آنتن تلفن همراه نیز محروم است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روستای کلوار در فاصله ۱۲۰ کیلومتری بخش مارگون شهرستان یاسوج با مشکلات اساسی زیرساختی رو‌به‌رو است.این روستا نه تنها جاده مناسب دسترسی ندارد بلکه از داشتن گاز و آنتن تلفن همراه نیز محروم است.

نبود جاده مناسب، یکی از بزرگترین موانع پیشرفت و توسعه این روستا به شمار می‌رود و تردد مردم، انتقال کالا‌ها و دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی را با مشکل مواجه کرده است.

نبود گاز طبیعی نیز خانواده‌ها را مجبور به استفاده از روش‌های سنتی و پرهزینه تأمین سوخت می‌کند که سلامت و رفاه آنها را تحت تأثیر قرار داده است.