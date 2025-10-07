با اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز، بیش از ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی بهشهر به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به حفظ کاربری اراضی و باغی در این شهرستان گفت: به‌منظور صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و براساس احکام و دستورات مقام قضایی اجرای یک مورد حکم قلع وقمع ماده ٣ در روستای پاسند این شهرستان و بازگشت ١٥١٣ مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید انجام شد.

سمیه حسنی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.

وی گفت: از بهره برداران درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری کنند.