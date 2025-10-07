



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،ثبت نام در کاروان‌های عمره مفرده برای تشرف در آبان و آذر از امروز پانزدهم مهر آغاز شد .

معاون سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به سامانه my.haj.ir مراجعه و کاروان مدنظر را انتخاب کنند.

به گفته رضایی: در این مرحله حداقل ۶۰ هزار نفر به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

معاون سازمان حج و زیارت همچنین از پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهر خبر داد.