به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،ثبت نام در کاروانهای عمره مفرده برای تشرف در آبان و آذر از امروز پانزدهم مهر آغاز شد .
معاون سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت: متقاضیان میتوانند برای ثبت نام به سامانه my.haj.ir مراجعه و کاروان مدنظر را انتخاب کنند.
به گفته رضایی: در این مرحله حداقل ۶۰ هزار نفر به سرزمین وحی اعزام میشوند.
معاون سازمان حج و زیارت همچنین از پیشثبتنام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهر خبر داد.