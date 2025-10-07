به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به نحوه برگزاری جشنواره اظهار داشت: مرحله استانی سومین جشنواره سرود فجر بسیج با حضور گروه‌های سرود دختر و پسر از سراسر استان، ساعت هشت صبح روز پنجشنبه در حسینیه عاشقان ثارالله بندر بوشهر آغاز به کار خواهد کرد.

مهدی عالی زاده اضافه کرد: این جشنواره به همت خانه سرود و موسیقی مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رده سنی شرکت کنندگان تاکید کرد: این جشنواره در دو بخش سرود‌های ملی و محلی و در رده‌های سنی زیر پانزده سال و بالای پانزده سال خواهد بود و گروه‌های سرود دخترو پسر استان، آثار تولیدی یا بازخوانی خود را بصورت زنده در حضور داوران این جشنواره به اجرا خواهند گذاشت.

عالی زاده با بیان نحوه ارزیابی اجرای گروه‌ها گفت: داوری این جشنواره به عهده داوران برجسته هم استانی خواهد بود که اجرای زنده گروه‌های شرکت کننده را ارزیابی خواهند کرد.

وی افزود: اهداء جوایز به برگزیدگان مرحله استانی در دو بخش دختران و پسران در بخش‌های ملی و محلی زیر پانزده سال و بالای پانزده سال، تک خوان برتر پسران و همچنین معرفی گروه‌های برتر به مرحله کشوری، را از شاخصه‌های این جشنواره بیان کرد.