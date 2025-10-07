پخش زنده
مدیرکل شیلات گیلان اعلام کرد: از امروز ۴ هزار صیاد گیلانی، برای کسب روزی حلال از دریای خزر به دریا رفتند و تورهایشان را در دریا پهن کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کوروش خلیلی مدیرکل شیلات گیلان گفت: بر اساس مصوبه کمیته مرکزی مدیریت صید سازمان شیلات ایران، فصل صیادی در نوار ساحلی کاسپین در استانهای گیلان، مازندران و گلستان به صورت رسمی از ۲۰ مهر آغاز میشود، اما براساس سیاستهای تشویقی این سازمان برای مشارکت در بازسازی دخائر خزر، به شرکتهای پرههای صیادی هر ۳ استان، که با تولید بچه ماهیان در حفظ ذخایر آبزیان دریای خزر مشارکت داشتهاند، اجازه داده است تا صید را از امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ آغاز کنند.
۴ هزار صیاد گیلانی عضو ۴۷ شرکت پره صیادی در گیلان از امروز راهی دریا شدند تا از خوان پرنعمت خزر، روزی حلال کسب کنند.