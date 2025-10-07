پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خلخال گفت: عامل اصلی مرگ موتورسواران و سرنشینان موتور سیکلتها نداشتن کلاه ایمنی هنگام تصادفات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ رضا عطایی در همایش موتورسیکلتسواران قانونمند شهرستان خلخال افزود: بیشترین تلفات جانی در حوادث مرگبار رانندگی که منجر به فوت راننده و یا سرنشینان موتورسیکلتها میشود عدم استفاده از کلاه ایمنی از سوی رانندگان و یا سرنشینان موتورسیکلتها بوده است.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از کلاه ایمنی از سوی موتورسواران اظهار کرد: رانندگان موتورسیکلتها علاوه بر استفاده از کلاه ایمنی موظف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله پلاکگذاری وسیله نقلیه موتوری، داشتن گواهینامه رانندگی مختص موتورسیکلت و داشتن بیمه شخص ثالث هستند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خلخال اضافه کرد: عدم رعایت موارد فوق جرایم مالی و دیه سنگینی را هنگام وقوع حوادث رانندگی و برخورد موتورسواران با عابران پیاده و یا برخورد با وسایط نقلیه موتوری متوجه موتورسواران خواهد کرد.
در این آیین که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد ۵۰ موتورسوار قانونمند خلخال به همراه ماموران راهور در سطح شهر رژه رفته و در پایان به قید قرعه به ۱۰ موتورسوار خلخالی کلاه ایمنی اهدا شد.