پدر شهید بهرامعلی مرادی از شهدای شهرستان ابهر به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کربلایی شعبان مرادی پدر شهید والامقام بهرامعلی مرادی از شهدای شهرستان ابهر پس از سالها فراق روز گذشته دوشنبه ۱۴ مهر به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر پدر این شهید والامقام امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه با حضور مردم و مسئولان در روستای عباسآباد ابهر به خاک سپرده خواهد شد.
یادآور میشود، شهید بهرامعلی مرادی دوم بهمن ۱۳۴۶، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. وی به عنوان سرباز ارتش خدمت میکرد.
این شهید والامقام ۲۲ مهر ماه سال۱۳۶۷، در بیوران سردشت دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر واژگون شدن خودرو به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.