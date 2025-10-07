آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان امروز مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.

تقابل آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان امروز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته هفتم لیگ دسته یک جام آزادگان تیم آریو اسلامشهر امروز سه شنبه از ساعت ۱۷ میزبان طلایی پوشان صنعت نفت آبادان است.

دو تیم در ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر به میدان می روند.

صنعت نفت آبادان که چند روز گذشته زیر نظر سرمربی جدید سید سیروس پورموسوی تمرین کرده اند امید دارند این دیدار با پیروزی زمین را ترک کنند.

طلایی پوشان آبادان که در ۶ بازی گذشته خود بویژه در سه بازی خانگی نتوانسته‌اند بردی را کسب کنند اکنون از صدر جدول فاصله زیادی گرفته و برای جبران آن نیاز به سه امتیاز دیدار در اسلامشهر دارند.

پس از کناره گیری مسعود شجاعی سید سیروس پورموسی در ادامه فصل هدایت تیم صنعت‌نفت را بر عهده گرفت.

این بازی برای هر ۲ تیم اهمیت زیادی دارد و صنعت‌نفت برای شروع پیروزی‌ها و نزدیک شدن به صدر جدول و آریو اسلامشهر برای بازگشت به رقابت‌ها، با انگیزه کامل به میدان خواهند رفت و همین موضوع می‌تواند این دیدار را به یکی از حساس‌ترین مسابقات هفته هفتم تبدیل کند.

در آخرین تساوی صنعت نفت مقابل شناور سازی قشم که پنجمین تساوی این تیم بود طلایی پوشان در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفتند.

تیم صنعت‌نفت اکنون با پنج امتیاز از پنج تساوی و یک شکست، همراه با سه گل زده و چهار گل خورده، در رده دوازدهم جدول ایستاده است.

هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال امروز سه‌شنبه با ۹ دیدار برگزار می‌شود.