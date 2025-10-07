روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی‌های برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان‌های بویراحمد، گچساران و چرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان‌های کهگیلویه، دنا و گچساران خبر داد.

‌بویراحمد

روستای دهنو از ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۶:۰۵

بلوار قرنی، شهرک جهاد از ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۷:۰۵

شهرک صنعتی فرودگاه، زندان مرکزی، مادوان سفلی، فرودگاه، بنسنجان پایین، جمعه بازار، شرف آبادها، شهرک امام علی، شهرک جوشکاران ساعت ۱۰:۰۵ تا ۱۲:۰۵

گچساران

سه راهی باغ فردوس خیابان ثبت قدیم از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰

پانصد دستگاه سمت راست، خیابان پیروزی از ساعت ۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵ صبح

چرام

روستای القچین علیا، شهرک صنعتی بردیان و طرح‌های کشاورزی

مارگون و لنده