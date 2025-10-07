برنامه خاموشی برق امروز در سه شهرستان استان
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشیهای برق به علت اصلاح شبکه در شهرستانهای بویراحمد، گچساران و چرام خبر داد.
بویراحمد
روستای دهنو از ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۶:۰۵
بلوار قرنی، شهرک جهاد از ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۷:۰۵
شهرک صنعتی فرودگاه، زندان مرکزی، مادوان سفلی، فرودگاه، بنسنجان پایین، جمعه بازار، شرف آبادها، شهرک امام علی، شهرک جوشکاران ساعت ۱۰:۰۵ تا ۱۲:۰۵
گچساران
سه راهی باغ فردوس خیابان ثبت قدیم از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰
پانصد دستگاه سمت راست، خیابان پیروزی از ساعت ۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵ صبح
چرام
روستای القچین علیا، شهرک صنعتی بردیان و طرحهای کشاورزی
مارگون و لنده
همچنین به منظور توسعه شبکه فیبر نوری در شهرستان مارگون، در مناطق «سیمان مارگون، لوداب» از ساعت ۸:۱۰ تا ۸:۲۰ صبح و در شهرستان لنده از ساعت ۵:۱۰ تا ۵:۲۰ دقیقه صبح احتمال خاموشی گذرای ۱۰ دقیقهای وجود دارد.