نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که شکستهای متعدد سیاسی و نظامی را پس از حمله به ساکنان نوار غزه متحمل شده است، ادعا کرد که اسرائیل به پایان جنگ غزه نزدیک شده و توانسته حماس را در هم بشکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «بنیامین نتانیاهو» در گفتوگویی با یک پادکست آمریکایی در عین حال تصریح کرد که این هدف اسرائیل، هنوز به نقطه نهایی نرسیده است.
وی که پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) بر اثر شکستهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ناشی از حملات وحشیانه به مردم بیگناه غزه، از سوی صهیونیستها با موجی از اعتراضها در سرزمینهای اشغالی و همچنین انتقاد گسترده بسیاری از سیاستمداران و کشورهای جهان قرار گرفته است، در این مصاحبه مدعی شد که اسرائیل پس از حملات هفتم اکتبر به قدرتمندترین نیروی منطقه تبدیل شده و نهتنها حماس بلکه حزبالله، سوریه و برنامه هستهای ایران را نیز در هم کوبیده است.
نتانیاهو در بخش دیگری از گفتوگو به پیشرفتهای ایران در زمینه ساخت تسلیحات دفاعی نیز اشاره و ادعا کرد که تهران در حال توسعه موشکهای بالستیک قارهپیما با برد هشت هزار کیلومتر است و اگر برد این موشکها سه هزار کیلومتر دیگر افزایش یابد، شهرهایی مانند نیویورک و واشنگتن در تیررس موشکهای ایران قرار خواهند گرفت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سیاستهای کابینه تحت نظر نتانیاهو در سالهای اخیر بحرانهای امنیتی و انسانی گستردهای را در خاورمیانه و فراتر از آن رقم زده است و جمهوری اسلامی ایران تنها در دفاع از کشور پس از حملات تروریستی و هدف قراردادن تاسیسات صلحآمیز هستهای و زیربنایی خود توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان هم پیمان این رژیم، از بخشی از توان موشکی خود علیه متجاوز استفاده کرده است.
تحلیلگران معتقدند که اظهارات نتانیاهو در مورد پیشرفت موشکی ایران با هدف تحریک افکار عمومی آمریکا و کشورهای اروپایی بیان شده تا حمایت سیاسی و نظامی بیشتری برای رژیم اسرائیل در جنگ غزه جلب شود؛ جنگی که به ادعای نتانیاهو «با آزادی گروگانها (اسیران صهیونیست در غزه) و پایان حکومت حماس» به پایان خواهد رسید.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی از نابودی حماس و آزادی گروگانها سخن میگوید که این رژیم با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را با هدف نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه، علیه ساکنان غزه به راه انداخته است، اما به رغم آنکه بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند را به شهادت رسانده و ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار در این منطقه به وجود آورده است، نتوانسته به هیچیک از هداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.
نخستوزیر رژیم اسرائیل که دستش به خون هزاران فلسطینی بیگناه آلوده است، در این گفتوگو با پادکست آمریکایی از روابط دوستانه خود با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که با کمک او، جنگ غزه بهزودی پایان یابد.