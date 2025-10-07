امسال آسفالت ریزی در ۱۲۳ روستای استان با بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال و طرح هادی در ۵۷ روستا با هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان آسفالت معابر روستایی و اجرای طرح هادی را یکی از مهمترین اولویت‌های این بنیاد برای توسعه کالبدی روستاها عنوان کرد و گفت:امسال آسفالت ریزی در ۱۲۳ روستای استان با بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال و طرح هادی در ۵۷ روستا با هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.

خواجه ای به مناسبت فرا رسیدن ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که بر اساس فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد، همواره ماموریت اصلی خود را در تحقق توسعه پایدار روستایی تعریف کرده است.

وی با بیان اینکه، این نهاد با اجرای طرح‌های گوناگون، زمینه رشد همه‌جانبه روستاها را فراهم کرده است، گفت: از مهم‌ترین اقدامات بنیاد می‌توان به اجرای طرح‌های هادی روستایی با هدف بهسازی بافت‌ها، مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن روستایی به‌منظور افزایش ایمنی و رفاه، صدور اسناد مالکیت روستایی برای تثبیت حقوق مردم و شناسایی و معرفی روستاهای هدف گردشگری جهت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال اشاره کرد.

خواجه ای بر تداوم مسیر خدمتگزاری در جهت ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تقویت عدالت اجتماعی و ایجاد بسترهای پایدار برای توسعه متوازن کشور تاکید کرد و افزود: اقدامات بنیاد مسکن با مشارکت فعال روستاییان و دهیاران به ثمر نشسته است و نشان می‌دهد که بدون همراهی و همدلی مردم، توسعه پایدار تحقق نخواهد یافت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: هم اکنون میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان ۷۰ درصد و در سطح کشور ۶۸ درصد است که استان زنجان در این زمینه بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

به گفته وی، تاکنون طرح هادی در ۴۸۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان اجرا شده است.

خواجه ای در بخش دیگری از سخنان خود به مقاوم سازی ۶۴ درصدی واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: سهمیه سال جاری در زمینه تسهیلات مسکن روستایی پنج هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات با اعتباری بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال است.