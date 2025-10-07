به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست تایباد گفت: دشت‌های کاریز تایباد و کشتزار‌های نوار مرزی ۲ کشور ایران و افغانستان از بهترین زیستگاه‌های پرندگان به ویژه پرندگان شکاری و تنها زیستگاه درنای خاکستری در شمال شرق کشور است.

یوسف اربابی افزود: این منطقه در شرق خراسان رضوی و حاشیه هریرود، بهترین عرصه برای زمستان گذرانی این گونه جانوری است که همه ساله اواسط مهرماه از منطقه سیبری به محدوده این شهرستان مهاجرت می‌کنند و تا پایان فروردین ماه مهمان دشت‌های این خطه مرزی هستند.

رئیس اداره محیط زیست تایباد گفت: هر سال با آغاز کوچ درنا‌های خاکستری، افزون بر هزار قطعه از این نوع پرنده در عرصه‌های طبیعی این شهرستان فرود می‌آیند.

اربابی افزود: مجازات صید این گونه جانوری ۷۱ میلیون و ۶۲ هزار ریال جریمه نقدی است و بنا به تشخیص قاضی پرونده از سه ماه تا سه سال مجازات کیفری را نیز برای متخلف به همراه دارد.

درنای خاکستری یا درنای معمولی یا درنای اوراسیایی (نام علمی: Grus grus) گونه‌ای درنا است که در بخش شمالی اروپا و آسیا پراکنده است. این پرنده همه‌چیزخوار است ولی بیشتر از قسمت‌های مختلف انواع گیاهان تغذیه می‌کند. قامت این پرنده ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتیمتر و وزن آن به‌طور متوسط ۴/۶ کیلوگرم است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.