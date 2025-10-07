به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در گزارشی مبنی بر کشف جسد مردی ۲۷ ساله اهل شهرستان عسلویه در جاده اتوبان مهر به عسلویه، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ نصرالله دهقان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند قاتل ۲۵ ساله را به همراه چهار نفر از همدستانش شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه قاتل علت قتل را اختلافات قبلی عنوان کرد گفت: پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان مهر معرفی شدند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.