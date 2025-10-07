پخش زنده
رسانههای عبری از شلیک موشک از شمال نوار غزه و به صدا درآمدن آژیرهای خطر خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز که همزمان با دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی است آژیرهای حمله هوایی در شمال نوار غزه به صدا درآمدند.
به گزارش الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: آژیرهای حمله هوایی در «نتیو هعسارا» در منطقه «غلاف غزه» به صدا درآمدند.
ارتش اسرائیل ادعا کرد: ما یک موشک شلیک شده از شمال نوار غزه را شناسایی کردیم و هیچ گزارشی از آسیب دیدگی وجود ندارد.
کانال ۱۲ عبری نیز مدعی شد: یک موشک از نوار غزه شلیک شد که احتمالاً در یک منطقه باز فرود آمد و هیچ آسیب یا خسارتی به بار نیاورد.