رسانه‌های عبری از شلیک موشک از شمال نوار غزه و به صدا درآمدن آژیر‌های خطر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز که همزمان با دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی است آژیر‌های حمله هوایی در شمال نوار غزه به صدا درآمدند.

به گزارش الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: آژیر‌های حمله هوایی در «نتیو هعسارا» در منطقه «غلاف غزه» به صدا درآمدند.

ارتش اسرائیل ادعا کرد: ما یک موشک شلیک شده از شمال نوار غزه را شناسایی کردیم و هیچ گزارشی از آسیب دیدگی وجود ندارد.

کانال ۱۲ عبری نیز مدعی شد: یک موشک از نوار غزه شلیک شد که احتمالاً در یک منطقه باز فرود آمد و هیچ آسیب یا خسارتی به بار نیاورد.