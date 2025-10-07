پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح سهشنبه ۱۵ مهر برای پانزدهمین روز متوالی وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز سهشنبه پانزدهم مهر با میانگین ۱۱۴ AQI برای پانزدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۵، پارک زمزم ۱۱۲، دانشگاه صنعتی ۱۱۰، خیابان رهنان ۱۲۴، خیابان فرشادی ۱۲۱، خیابان فیض ۱۲۸، بولوار کاوه ۱۳۷، ولدان ۱۱۷ و خیابان هزار جریب ۱۱۲ AQI ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۷۰، خیابان زینبیه ۹۷، سپاهانشهر ۱۰۰ و میرزا طاهر ۷۷ AOI در وضعیت قابل قبول است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا میشود. این شرایط تا پایان هفته ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.