فوق تخصص هماتولوژی و مدیکال انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر اینکه سرطان پستان در مراحل اولیه کاملاً قابل درمان است، گفت: زنان باید از سن ۲۰ سالگی خودآزمایی پستان را آغاز کرده و از ۴۰ سالگی به بعد، غربالگری سالانه با ماموگرافی را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر نفیسه انصارینژاد با اشاره به اهمیت آگاهی و پیشگیری در سرطان پستان اظهار داشت: هر خانم باید از سن ۲۰ سالگی، ماهی یکبار پس از پایان دوره قاعدگی، خود را مقابل آینه معاینه کند تا هرگونه تغییر در ظاهر یا لمس پستان را بهموقع تشخیص دهد. این معاینه ساده نخستین گام در شناسایی زودهنگام بیماری است.
وی افزود: خانمها باید هر یک تا سه سال، توسط پزشک عمومی یا متخصص زنان مورد معاینه بالینی قرار گیرند و از ۳۰ سالگی به بعد، این معاینات باید سالانه انجام شود. در سن ۴۰ سالگی نیز انجام اولین ماموگرافی برای تمام زنان توصیه میشود.
به گفته دکتر انصارینژاد، افرادی که سابقه خانوادگی سرطان پستان، تخمدان یا پروستات در بستگان درجه یک دارند، جزو گروههای پرخطر محسوب میشوند و باید غربالگری را زودتر آغاز کنند.
وی تصریح کرد: در این موارد، بررسی ژنتیکی برای شناسایی جهشهای ژن BRCA۱ و BRCA۲ اهمیت ویژهای دارد، زیرا با تشخیص زودهنگام این ژنها میتوان از بروز سرطان در دیگر اعضای خانواده جلوگیری کرد.
این فوقتخصص آنکولوژی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر بروز سرطان پستان گفت: چاقی، کمتحرکی، مصرف سیگار و الکل، شروع زودهنگام قاعدگی یا یائسگی دیرهنگام از جمله عوامل شناختهشده خطر هستند. سبک زندگی سالم، تغذیه متعادل و حفظ وزن مناسب نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری دارد.
وی همچنین تاکید کرد: اگرچه زندگی شهرنشینی و اضطراب روزمره احتمال بروز سرطان پستان را افزایش داده است، اما خوشبختانه پیشرفتهای درمانی و تشخیصی در سالهای اخیر موجب شده که سرطان پستان دیگر در ردیف علل اصلی مرگومیر زنان نباشد.
دکتر انصارینژاد در پایان خاطرنشان کرد: سرطان پستان در حال حاضر کاملاً قابل پیشگیری و درمان است؛ به شرط آنکه خانمها آگاهانه به سلامت خود توجه کنند، معاینات منظم را انجام دهند و از مراجعه به پزشک نترسند. تشخیص زودهنگام، کلید درمان موفق است.