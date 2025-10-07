پخش زنده
امروز: -
امروز در برخی مناطق دریایی هرمزگان وزش باد و در ارتفاعات رشد ابر پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد جنوب شرقی در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت متلاطم میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: احتیاطهای لازم برای رفت و آمد شناورهای سبک در نظر گرفته شود.
وی افزود: با ادامه وزش بادهای جنوب شرقی تا روزهای پایانی هفته، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم است.
بیشتر بخوانید: کمینه و بیشینه دمای هرمزگان در ۲۴ ساعت گذشته
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد با رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای موقتی و پراکنده دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد افزود: روزهای پایانی هفته یک تا ۲ درجه از گرمای هوا در مناطق شرقی و مرکزی کاسته میشود.