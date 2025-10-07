تولیت آستان قدس رضوی:
قهرمانی کشتیگیران، موجب افزایش همدلی، وفاق و وحدت در میان مردم شد
تولیت آستان قدس رضوی گفت: قهرمانی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی، موجب افزایش همدلی، وفاق و وحدت در میان مردم شد.
، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در مشهد افزود: این از یک موفقیت ورزشی فراتر است و آثار فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد.
وی ادامه داد: این پیروزی بسیار ارزشمند بود، اما آنچه بر اهمیت آن افزود، زمان وقوعش بود که در مقطعی رقم خورد که جامعه به شادی نیاز داشت؛ شما ورزشکاران در زمانی حساس، لبخند را بر چهره مردم شریف ایران نشاندید و این، موفقیت و نشاط را در جامعه گسترش داد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حضور و موفقیت کشتی گیران در میادین جهانی، به جوانان یادآوری میکند که میتوان با تلاش، ایمان و اراده، به قلههای افتخار رسید، افزود: شما قهرمانان با رفتار و منش پهلوانی خود، به جوانان این مرز و بوم، انگیزه و امید میبخشید.
حجت الاسلام والمسلمین مروی با گرامیداشت یاد و نام جهانپهلوان غلامرضا تختی و دیگر پهلوانان نامآور تاریخ ایران، گفت: در تاریخ پرافتخار ایران، همواره قهرمانانی داشتهایم که نه تنها در میدان رقابت، بلکه در عرصه اخلاق، مروت، تواضع و خدمت به مردم، پهلوان بودهاند.
او با بیان اینکه حضرت علی (ع) الگوی جاودان پهلوانی و جوانمردی در تاریخ بشر است، افزود: قهرمانان سعی میکنند آن حضرت را الگوی خود قرار دهند.
وی در ادامه خطاب به قهرمانان ورزشی، اظهار کرد: لازم است همانگونه که در عرصه رقابت ورزشی میدرخشید، در عرصه اخلاق، جوانمردی و بندگی خدا نیز نمونه و پیشگام باشید و نسل جوان باید از رفتار و منش شما درس انصاف، فروتنی، ایمان و اخلاق بیاموزد.
اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه ۱۳ مهرماه، به شکرانه افتخارآفرینیهای اخیر در مسابقات جهانی، میهمان بارگاه نورانی حضرت علیبنموسیالرضا (ع) شدند.
این آیین در راستای تجلیل از تلاشها و افتخارآفرینیهای ملیپوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابتهای بینالمللی برگزار و در آن، از ورزشکاران بهعنوان افتخارآفرینان عرصه ورزش و الگوهای اخلاق و غیرت قدردانی شد.
این ملیپوشان در مدت حضور خود در مشهد مقدس، میهمان آستان قدس رضوی بودند و دیدار با تولیت آستان قدس رضوی و ضیافت ناهار در مهمانسراهای حضرت رضا (ع) از برنامههای تدارک دیده شده برای آنها بود.
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان شهریور ماه امسال در مسابقات جهانی «زاگرب کراواسی» به مقام قهرمانی دست یافتند.