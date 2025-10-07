پخش زنده
فردی در پوشش واحد صنعتی و با سوءاستفاده از سوله متروکه شهرک صنعتی ۲ اردبیل مشغول سرقت برق و استخراج رمزارز بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فردی در پوشش واحد صنعتی و با سوء استفاده از سوله متروکه یک کارخانه اقدام به سرقت برق از شبکه اصلی شهرک صنعتی۲ اردبیل و استفاده غیرمجاز از دستگاههای ماینر و استخراج رمز ارز میکرد که با هوشیاری و اشرافیت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل و ورود بهموقع و قاطعانه دادستانی نمین موضوع کشف شد.
از محل مذکور بیش از ۱۸۰ دستگاه ماینر کشف و ضبط شده و پرونده قضایی متشکله در خصوص متهم دستگیر شده تحت رسیدگی است.