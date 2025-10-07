به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: این مقدار صادرات شامل سیمان، فراورده‌های نفتی، آهن آلات، کاشی و سرامیک و تره بار بوده است.

جلال زاده افزود: در این مدت همچنین، ترانزیت ۴۲۸ هزار و ۸۰۲ تن کالا توسط ۱۷ هزار و ۸۰۶ سفر انجام شده است.

وی عمده کالای ترانزیتی را شامل روغن، لوازم یدکی، شکر، آرد، دارو‌های گیاهی، سویاو مواد بهداشتی عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: در نیمه نخست امسال نیز، ۲۵ هزار ۶۴۶ خودرو وارد و ۲۵ هزار و ۵۸۹ خودرو از این مرز خارج شده‌اند.

جلال زاده افزود: باتوجه به اهمیت پایانه‌های مرزی استان در توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های افغانستان تلاش این اداره‌کل با فراهم کردن زیرساخت‌ها در پایانه‌های ماهیرود بر گسترش روابط اقتصادی نزدیک بوده تا همچنان شاهد افزایش جابجایی کالا از این پایانه مرزی باشیم.