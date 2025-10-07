تیم نساجی مازندران در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال برای حفظ صدرنشینی، امروز به مصاف بعثت کرمانشاه می‌رود. دیروز شهرداری نوشهر مقابل نماینده البرز باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور؛ امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

تیم نساجی مازندران یکی از نمایندگان مازندران در این رقابت‌ها از ساعت ۱۷ امروز سه شنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان بعثت کرمانشاه است.

نساجی که از ۶ بازی گذشته خود ۴ پیروزی و ۲ مساوی کسب کرده و با ۱۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارد نمی‌خواهد صدرنشینی را دست بدهد.

جدال امروز شاگردان فراز کمالوند در تیم نساجی با نماینده کرمانشاه از حساسیت زیادی برخوردار است چرا که بعثت با ۸ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و برای صعود در جدول می‌جنگد.

اما نساجی در این بازی با حمایت تماشاگران پرشورش به دنبال کسب ۳ امتیاز این بازی خانگی است تا فاصله اش را با دیگر رقبا بیشتر کند.

باخت شهرداری نوشهر

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه دیروز در کرج به مصاف فرد البرز رفت و با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد.

گل‌های این بازی را میلاد موسوی در دقیقه ۴۵ و عبدالعظیم گوگ در دقیقه ۷۲ برای فرد به ثمر رساندند و تک گل شهرداری نوشهر را سجاد عبدویی در دقیقه ۷۱ از روی نقطه پنالتی وارد دروازه نماینده البرز کرد.

شهرداری نوشهر با این باخت با ۲ برد، ۲ مساوی و ۳ باخت و با ۵ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفته است.

البته کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، ۳ امتیاز از تیم شهرداری نوشهر کم کرده و به همین خاطر این تیم، اکنون ۵ امتیازی است.

برنامه و نتایج هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال:

دوشنبه ۱۴ مهر

فرد البرز ۲ شهرداری نوشهر ۱

داماش گیلان ۱ نیروی زمینی ۱

مس سونگون ۰ سایپا ۱

هوادار ۰ پارس جنوبی جم ۱

شناورسازی قشم ۱ نود ارومیه ۱

سه شنبه ۱۵ مهر

مس شهر بابک - مس کرمان

۱۶:۴۵

نساجی مازندران - بعثت کرمانشاه

۱۷:۰۰

آریو اسلامشهر - صنعت نفت آبادان

۱۷:۰۰

نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس

۱۹:۰۰