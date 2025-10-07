پخش زنده
در ۶ ماه نخست سال ۲۶۵ فقره کمکهزینه ازدواج به بیمهشدگان خراسان جنوبی پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی از پرداخت ۲۶۵ فقره کمکهزینه ازدواج به بیمهشدگان زیرپوشش این سازمان خبر داد و گفت: در ۶ ماه نخست سال بیش از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج در استان پرداخت شده است.
سید حسین فراتی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر وام ازدواج، کمکهزینه یا هدیه ازدواج را نیز به بیمهشدگان واجد شرایط پرداخت میکند، گفت: این هدیه ازدواج به دختران و پسران جوان تحت شرایط خاص تعلق میگیرد و در واقع نوعی حمایت مالی این سازمان محسوب میشود که میتوان آن را تلاشی برای ترغیب جوانان به ازدواج دانست.
فراتی درباره شرایط دریافت کمکهزینه ازدواج گفت: بر اساس ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده باید چهار شرط اصلی را داشته باشد، در پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی وی با کارفرما برقرار باشد، ازدواج اول و دائم وی بوده و همچنین شرایط قانونی دیگر را احراز کند.
وی افزود: میزان کمکهزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمهشده است که برای محاسبه آن، جمع دریافتی بیمهشده در آخرین دو سال قبل از ازدواج بر عدد ۲۴ تقسیم میشود.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در صورتی که حاصل این محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود.
فراتی افزود : اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمکهزینه ازدواج باشند، به هر دو نفر کمکهزینه پرداخت خواهد شد.
وی همچنین درباره نحوه ثبت درخواست کمکهزینه گفت: بیمهشدگان باید برای ثبت درخواست به سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه و نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در صورت احراز شرایط قانونی، مبلغ کمکهزینه به صورت هوشمند محاسبه و مستقیم به حساب بیمهشده واریز میشود.
فراتی گفت: سال گذشته تعداد ۵۶۵ نفر بیمهشده این حمایت را دریافت کردند که مبلغ پرداختی بیش از پنج میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان بوده است.
وی افزود: در بین دریافتکنندگان سال گذشته، ۴۶۴ نفر مرد و ۱۰۱ نفر زن بودهاند که سهم مردان ۸۲ درصد و سهم زنان ۱۸ درصد بوده است.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: میانگین سن استفادهکنندگان از کمکهزینه ازدواج در استان ۳۱.۵ سال است و بیشترین تعداد دریافتکنندگان مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال با ۲۱۸ نفر هستند.
فراتی افزود: همچنین در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال ۲۱۰ نفر، ۳۵ تا ۳۹ سال ۱۰۰ نفر و افراد ۴۰ سال به بالا ۳۷ نفر از این حمایت بهرهمند شدهاند.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: سازمان تأمین اجتماعی با هدف حمایت از ازدواج جوانان و تقویت بنیان خانوادهها، پرداخت کمکهزینه ازدواج را با جدیت دنبال میکند و امیدواریم این حمایتها به تسهیل ازدواج و تشویق جوانان به تشکیل خانواده در استان کمک کند.