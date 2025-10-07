پخش زنده
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز، تجاوز آشکار به حقوق مردم و اموال و سرمایههای عمومی و ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه مبارزه با زمین خواری استان گفت: بخش مهمی از ساخت و سازهای غیر مجاز ناشی از عدم نظارت و قاطعیت کافی از سوی شهرداریها و یا دستگاهها و ادارات دولتی مرتبط با این حوزه است و با انجام نظارتها و کنترلهای به موقع، میتوان از بسیاری ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.
وی افزود: مدیریت ارشد استان مجموعه دادگستری و دستگاههای نظارتی و انتظامی و دیگر دستگاههای مرتبط، با جدیت تمام با متخلفان در حوزههای مختلف زمین خواری، تغییر کاربریها و ساخت و سازهای غیرقانونی، با قاطعیت و اقتدار برخورد جدی خواهند کرد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: شهرداریها باید بر هرگونه ساخت و ساز در محدوده و حریم قانونی شهرها نظارت داشته باشند و در مواجهه با ساخت و سازهای فاقد پروانه در همان مراحل اولیه برخورد جدی و پیشگیرانه انجام دهند.
وی افزود: این برخوردهای قانونی اگر در همان روزهای اولیه صورت گیرد، از شکل گیری بسیاری از ساخت و سازهای غیرقانونی در حوزه شهری، حریم راهها و یا عرصههای طبیعی و ناریخی، میتوان جلوگیری کرد.