به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه گذاری خراسان شمالی، شرکت کنندگان با حضور در میز‌های تخصصی با طرح‌های معرفی شده در حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، عمران شهری، دانش بنیان، علوم پزشکی، ورزش و جوانان و راهداری آشنا شدند.

اتاق بازرگانی در روز‌های آینده نتایج این رویداد بزرگ اقتصادی را اعلام خواهد کرد.

در این جلسه بهره‌برداران سوالات خود را مطرح کردند و اعضای پنل به آنها پاسخ و راهنمایی‌های لازم را ارائه نمودند.

در انتهای جلسه، مهندس معموری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در جلسه حضور یافتند و از زحمات مسئولان در برگزاری مطلوب این پنل تقدیر و تشکر نمود و بر اهمیت استان و ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی آن تأکید کرد.

همچنین پلتفرم پالیز ویژه محصول زعفران مصطفوی در پنل تخصصی کشاورزی و صنایع تبدیلی با حضور مقامات بلند پایه ملی و استانی رونمایی شد.

پلتفرم مدیریت زنجیره تامین پالیز ابزاری جدید در اکوسیستم بانکداری دیجیتال است که در راستای تلفیق مفاهیم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال با بهره گیری از ظرفیت‌های بانک کشاورزی و نقش حمایتی این بانک در رکن ضامن با روش‌های تامین مالی تعهدی اعتبار معاملات را به نحو قابل توجهی افزایش داده و با امکان پوشش انواع زنجیره‌های محصولات کشاورزی و فرآیند کشاورزی قراردادی کارکرد موثر را در مدیریت تامین مالی زنجیره‌ها و هدایت منابع به سمت توسعه حذف واسطه گری تنظیم بازار بخش کشاورزی افزایش هماهنگی بین اعضای زنجیره و بهبود برنامه ریزی تولید رقم می‌زند.