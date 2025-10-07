به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا همتی گفت: تور موزه‌گردی با دوچرخه با مشارکت جمعی از دوچرخه‌سواران تهرانی و همکاری موزه پمپ‌بنزین دروازه دولت برگزار می‌شود. این تور فرصتی است برای تجربه گردشگری شهری از زاویه‌ای تازه، همراه با نشاط، سلامت و حفظ محیط‌زیست است.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی در بافت تاریخی تهران افزود: منطقه ۱۲، قلب تاریخی پایتخت، مجموعه‌ای ارزشمند از میراث فرهنگی و موزه‌های شهری است. برگزاری تور‌های گردشگری دوچرخه‌محور در این محدوده، ضمن معرفی جاذبه‌های فرهنگی، به کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز کمک می‌کند و مصداقی از گردشگری پایدار در شهر‌های بزرگ است.

همتی خاطرنشان کرد: امسال شعار جهانی گردشگری «گردشگری و تحول پایدار» بر تأثیر صنعت گردشگری در تغییرات مثبت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تأکید دارد. ما تلاش می‌کنیم این مفهوم را از سطح شعار فراتر ببریم و در عمل نشان دهیم که گردشگری می‌تواند ابزاری برای توجه به هوای پاک و زندگی شهری سالم باشد.

او گفت: تور موزه‌گردی با دوچرخه، گامی نمادین، اما مؤثر در راستای پیوند میان فرهنگ، ورزش و محیط‌زیست است. امیدواریم با استقبال شهروندان و گردشگران، این برنامه به الگویی برای برگزاری رویداد‌های مشابه در سایر مناطق تهران تبدیل شود و نقش گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی شهری بیش از پیش نمایان شود.