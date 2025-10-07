پخش زنده
معاون گردشگری استان تهران امروز تور ویژه «موزهگردی با دوچرخه» برگزار میشود. این برنامه با هدف ترویج گردشگری شهری در بافت تاریخی منطقه ۱۲ برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا همتی گفت: تور موزهگردی با دوچرخه با مشارکت جمعی از دوچرخهسواران تهرانی و همکاری موزه پمپبنزین دروازه دولت برگزار میشود. این تور فرصتی است برای تجربه گردشگری شهری از زاویهای تازه، همراه با نشاط، سلامت و حفظ محیطزیست است.
معاون گردشگری استان تهران با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی در بافت تاریخی تهران افزود: منطقه ۱۲، قلب تاریخی پایتخت، مجموعهای ارزشمند از میراث فرهنگی و موزههای شهری است. برگزاری تورهای گردشگری دوچرخهمحور در این محدوده، ضمن معرفی جاذبههای فرهنگی، به کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز کمک میکند و مصداقی از گردشگری پایدار در شهرهای بزرگ است.
همتی خاطرنشان کرد: امسال شعار جهانی گردشگری «گردشگری و تحول پایدار» بر تأثیر صنعت گردشگری در تغییرات مثبت اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی تأکید دارد. ما تلاش میکنیم این مفهوم را از سطح شعار فراتر ببریم و در عمل نشان دهیم که گردشگری میتواند ابزاری برای توجه به هوای پاک و زندگی شهری سالم باشد.
او گفت: تور موزهگردی با دوچرخه، گامی نمادین، اما مؤثر در راستای پیوند میان فرهنگ، ورزش و محیطزیست است. امیدواریم با استقبال شهروندان و گردشگران، این برنامه به الگویی برای برگزاری رویدادهای مشابه در سایر مناطق تهران تبدیل شود و نقش گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی شهری بیش از پیش نمایان شود.