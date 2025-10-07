خبرهایی از دعوت سنگربان قزوینی به تیم ملی فوتسال تا حضور چهار کبدی کار استان در اردوی تیم ملی جوانان را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

دعوت سنگربان قزوینی به تیم ملی فوتسال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال لیست نهایی ۱۴ بازیکن برای دو دیدار دوستانه مقابل روسیه را اعلام کرد.

در این لیست نام سعید مومنی، سنگربان قزوینی دیده می‌شود.

تیم ملی فوتسال روز‌های ۲۴ و ۲۶ مهر در دو دیدار تدارکاتی به مصاف روسیه می‌رود.

درخشش تکواندوکار استان در پیکار‌های انتخابی تیم ملی امید

محمد امین کریمی با شش پیروزی متوالی و قبول شکست در دیدار نهایی عنوان نایب قهرمانی وزن پنجم را کسب کرد.

مسابقات انتخابی تیم ملی امید در تبریز برگزار شد.

سه فوتسالیست قزوینی در اردوی تیم ملی

امیرحسین عبدالرزاقی، حسین رضا یوسفی و ابوالفضل زمانی به تیم فوتسال جوانان کشور دعوت شدند.

ملی پوشان از امروز تا هجدهم مهر تمرینات خود را در تهران پیگیری می‌کنند.

ملی پوشان جوان فوتسال برای بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین آماده می‌شوند.

چهار کبدی کار استان در اردوی تیم ملی جوانان

زهرا و فاطمه خدابنده لو به همراه فاطمه دیال آبادی و مهسا امکانی از امروز تمرینات خود را آغاز کردند.

ملی پوشان تا بیست و سوم مهر تمرینات خود را در تهران پیگیری می‌کنند.

تیم کبدی بانوان کشور برای مسابقات جهانی بنگلادش آماده می‌شود.