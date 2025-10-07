دولت آمریکا که پیش از این شمار زیادی از مهاجران را به کشور‌های آفریقایی اخراج کرده، در اقدامی تازه ۱۰ نفر دیگر را به کشور اسواتینی اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مقام‌های کشور آفریقایی اسواتینی اعلام کردند که گروهی متشکل از ۱۰ مهاجر اخراج شده از آمریکا به‌تازگی به این کشور آفریقایی رسیدند.

این افراد جدیدترین گروه از بیش از ۴۰ مهاجر اخراج‌شده از ماه جولای (تیر/مرداد) هستند که پس از توافق‌های مخفیانه دولت آمریکا با دست‌کم پنج کشور آفریقایی برای پذیرش مهاجران تحت برنامه جدید اخراج از طریق کشور ثالث به آفریقا منتقل شده‌اند.

این درحالی است که گروه‌های حقوق بشری و دیگران به این طرح‌ها اعتراض کرده‌اند.

وکیل ۲ نفر از تازه‌ترین اخراج‌شدگان، گفت که پرواز آنها پس از حرکت از لوئیزیانا و توقف در پورتوریکو، سنگال و آنگولا، به اسواتینی در جنوب آفریقا رسیده است.

تین تان نگوین، وکیل مستقر در آمریکا، گفت که او نماینده ۲ تبعه ویتنامی است که در این پرواز بودند. او گفت که آنها در مرکز بازداشت مهاجرتی Alexandria Staging Facility در لوئیزیانا محبوس بودند. نگوین گفت که پرواز آنها را با کمک گروه حقوق بشری Human Rights First ردیابی کرده است.

دولت اسواتینی در بیانیه‌ای تایید کرد که ۱۰ نفر از افراد اخراج‌شده از آمریکا وارد این کشور شده و در یکی از زندان‌های اسواتینی اسکان داده شده‌اند.

دولت اسواتینی نام این افراد، جزئیات ملیت یا محل نگهداری آنها را اعلام نکرد.

وکلای ۴ مهاجر اهل کوبا، لائوس، ویتنام و یمن که در اواسط ماه جولای (تیر/مرداد) به اسواتینی اخراج شده بودند، اعلام کردند که نزدیک به ۳ ماه است که این افراد بدون تفهیم اتهام در زندان فوق امنیتی ماتسافا این کشور محبوس هستند.

دولت آمریکا به‌طور ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، همه تلاش خود را برای اخراج گسترده مهاجران به‌کار گرفته است.

یکی از طرح‌های واشنگتن در این زمینه، اخراج مهاجران به کشور‌های آفریقایی بوده است.

در همین مورد، پایگاه آکسیوس دریافته است که عجله دولت آمریکا برای اخراج سریع مهاجران مقام‌های آمریکایی را بر آن داشته است که چندین مهاجر را در زندان‌های آفریقا حبس کنند. این در حالی است که کشور‌های مبدا این مهاجران حاضر به پذیرش آنها بودند.

دولت آمریکا اخراج و زندانی کردن مهاجران در زندان‌های اسواتینی و سودان جنوبی را با این ادعا توجیه کرده است که هیچ کشور دیگری (از جمله کشور‌های مبدا مهاجران) افراد اخراج شده از آمریکا را نمی‌پذیرد.

اما مقام‌های دولت‌های خارجی، وکلای مهاجرت و پرونده‌های دادگاه نشان می‌دهد که این موضوع درمورد دست‌کم ۲ گروه از مهاجران اخراج‌شده در تابستان ۲۰۲۵ صدق نمی‌کرد.

کارشناسان می‌گویند که مشخص نیست آیا مقام‌های آمریکایی به کشور‌های مبدا این افراد فرصتی برای پذیرش بازگشت شهروندان خود، همان‌طور که مدت‌هاست براساس قانون لازم است، پیش از اخراج و زندانی کردن آنها در زندان‌های آفریقا داده بودند یا خیر.