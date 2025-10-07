همزمان با ورود نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه به سومین سال خود، کارشناسان نسبت به قحطی، بیماری و تخریب تقریبا همه بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌ها تحت بمباران رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر رسانه‌ای غزه گزارش جدیدی را ۲ سال پس از آغاز نسل‌کشی مداوم رژیم صهیونیستی منتشر کرده و به سطوح فاجعه‌بار تخریب، آوارگی گسترده و ده‌ها هزار شهید غیرنظامی در سراسر این منطقه محاصره‌شده اشاره می‌کند.

براساس بیانیه این دفتر، از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، زمانی که رژیم صهیونیستی تجاوز گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد، بیش از ۷۶ هزار و ۶۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و یا مفقود شده‌اند. از این تعداد، شهادت بیش از ۶۷ هزار نفر در بیمارستان‌ها تایید شده است. این درحالی است که از سرنوشت حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اطلاعی در دست نیست و گمان می‌رود بسیاری از آنها در زیر آوار دفن شده باشند.

کارشناسان می‌گویند که کودکان، زنان و سالمندان بیش از نیمی از قربانیان را تشکیل می‌دهند و بیش از ۲۰ هزار کودک و ۱۲ هزار و ۵۰۰ زن در میان شهدا هستند. این گزارش بیان می‌کند که ۲ هزار و ۷۰۰ خانواده به‌طور کامل حذف شده‌اند و بیش از ۶ هزار خانواده دیگر تنها یک عضو زنده دارند.

۲ سال جنگ رژیم صهیونیستی و سیاست نابودی غزه

بمباران و حمله‌های زمینی رژیم صهیونیستی حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غزه را نابود کرده و این منطقه را در فروپاشی کامل انسانی قرار داده است. تخمین زده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد از خاک نوار غزه اکنون تحت اشغال رژیم صهیونیستی است، در حالی که بیش از ۲ میلیون غیرنظامی به اجبار آواره شده‌اند و این آوارگی بار‌ها تکرار شده است.

کارشناسان رژیم اشغالگر را به راه‌اندازی کارزار گرسنگی و پاکسازی قومی متهم می‌کنند. گزارش شده که بیش از ۲۰۰ هزار تُن مواد منفجره در ۲ سال بر روی غزه پرتاب شده است. منطقه به اصطلاح امن انسانی المواصی بیش از ۱۳۰ بار بمباران شده است.

جنگ رژیم اشغالگر علیه غزه و فروپاشی خدمات اولیه

المیادین گزارش کرد: آمار منتشرشده، سیستم بشردوستانه‌ای را که در آستانه فروپاشی است، برجسته می‌کند. ۳۸ بیمارستان و ۹۶ درمانگاه تخریب یا غیرقابل استفاده شده‌اند، در حالی که ۱۹۷ آمبولانس در جریان حمله‌های اشغالگران مورد اصابت قرار گرفته‌اند. براساس گزارش‌ها، بیش از هزار و ۶۰۰ نفر از کارکنان بخش پزشکی، در کنار ۲۵۴ خبرنگار، ۱۴۰ عضو اورژانس و ۵۴۰ امدادگر به شهادت رسیده‌اند.

با بیش از ۱۶۹ هزار زخمی، بیمارستان‌های مملو از بیمار غزه، ظرفیت ارائه مراقبت‌های کافی را ندارند. ۲۲ هزار بیمار که برای درمان در خارج تایید شده‌اند، همچنان در داخل غزه گرفتار هستند، در حالی که ۶۵۰ هزار کودک در بحبوحه کمبود شدید غذا، دارو و شیر خشک با گرسنگی تهدیدکننده زندگی مواجه هستند.

سازمان‌های بین‌المللی بار‌ها در مورد قحطی در بخش‌هایی از غزه هشدار داده‌اند. سازمان ملل اعلام کرده است که ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان این منطقه سطح بی‌سابقه‌ای از محرومیت را تحمل می‌کنند و تقریبا همه آنها به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند.

آموزش و فرهنگ در ویرانه‌های غزه

براساس آمارها، ۹۵ درصد از مدارس غزه آسیب دیده و ۱۶۵ موسسه آموزشی به‌طور کامل ویران شده‌اند. گزارش‌ها از شهادت ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز، ۸۳۰ معلم و نزدیک به ۲۰۰ استاد دانشگاه و محقق خبر می‌دهند.

اماکن مذهبی نیز به‌شدت هدف قرار گرفته‌اند، به طوری که ۸۳۵ مسجد به‌طور کامل تخریب و چندین کلیسا به شدت آسیب دیده‌اند. ده‌ها گورستان با بولدوزر تخریب یا بمباران شده‌اند.

علاوه بر این، کارشناسان خسارت‌های مستقیم در ۱۵ بخش را ۷۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند، از جمله ۲۸ میلیارد دلار در بخش مسکن، ۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴ میلیارد دلار در بخش آموزش. تقریبا همه زمین‌های کشاورزی و شیلات از بین رفته‌اند و امنیت غذایی بلندمدت را تهدید می‌کنند.

درخواست‌های بین‌المللی برای پاسخگویی رژیم صهیونیستی

این گزارش با ترغیب جامعه بین‌المللی به اقدام قبل از ناپدید شدن کامل غزه و درخواست از دولت‌های جهان برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای لغو محاصره و اجازه دسترسی نامحدود به کمک‌های بشردوستانه به پایان رسید.

مقام‌های سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری درخواست‌های خود برای تحقیقات مستقل در مورد جنایت‌های جنگی را تکرار کرده‌اند، اگرچه اختلاف‌های سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل بار‌ها قطعنامه‌هایی را که خواستار پایان دادن به نسل‌کشی هستند، متوقف کرده است. این وتو‌ها توسط آمریکا انجام شده است.

با ورود جنگ به سومین سال خود، غزه تقریبا به‌طور کامل ویرانه مانده است، مردم آن به اجبار آواره شده‌اند، گرسنگی می‌کشند و در میان ۷۳۰ روز کشتار و پاکسازی قومی برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.