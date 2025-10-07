به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دومین محفل دانش‌آموزی از سلسله محافل هفتگی انس با قرآن کریم با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی، اعضای شورای معاونین اداره کل، مدیران آموزش و پرورش نواحی دوگانه شهرستان ارومیه و جمعی از همکاران استانی و شهرستانی برگزار گردید.

این محفل معنوی، با اجرای برنامه‌های جذاب قرآنی دانش‌آموزان، فضایی سرشار از شور و نشاط دینی ایجاد کرد. برنامه‌ها شامل قرائت قرآن، تفسیر و مداحی بود و با هدف ایجاد تجربه‌ای تعاملی، هم‌زمان به صورت زنده از پیام‌رسان شاد نیز پخش شد تا خانواده‌ها و علاقه‌مندان در سراسر استان بتوانند در این محفل ارزشمند سهیم باشند.

برپایی نماز جماعت لحظه‌ای سرشار از معنویت و همدلی بود؛ دانش‌آموزان و مسئولان در صفوفی منظم و هماهنگ کنار هم ایستادند و جلوه‌ای زیبا از وحدت و انسجام را به نمایش گذاشتند.

برگزاری چنین محافل هفتگی، علاوه بر ترویج فرهنگ قرآنی، نقشی مهم در ارتقای سواد دینی، تقویت روحیه معنوی و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان دارد و نشان‌دهنده اهتمام آموزش و پرورش استان به توسعه فعالیت‌های تربیتی و معنوی در کنار آموزش رسمی است.

در دومین محفل دانش‌آموزی انس با قرآن، از مقام آوران و فعالان قرآنی تجلیل شد.