به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمدحسین واحدیان گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دوره مدیریت شهری، اجرای طرح «نهضت آسفالت» با هدف بهبود کیفیت معابر و ارتقای رفاه عمومی بوده است.

وی افزود: در قالب این طرح، شهرداری شهرکرد از ابتدای دوره جدید مدیریت شهری تاکنون بیش از دو هزار تن آسفالت تولید و در سطح شهر پخش کرده است، این میزان تولید منجر به آسفالت بیش از ۴۷۱ هزار مترمربع از معابر شهری شد؛ رقمی که در مقایسه با سنوات گذشته بی‌سابقه بوده است.

شهردار شهرکرد گفت: توزیع آسفالت در چهار ناحیه شهری بر اساس نیازسنجی و با هدف عدالت در خدمات‌رسانی انجام شد که رضایت عمومی شهروندان را نیز به دنبال داشت.

واحدیان گفت: در حوزه تولید آسفالت هم شهرداری موفق شد در مرحله دوم طرح نهضت آسفالت، ۳۱ هزار تن آسفالت جدید تولید کند که برای پوشش ۲۷۵ هزار مترمربع از معابر شهری مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر آن در سال‌جاری نیز ۲۳ هزار تن آسفالت دیگر تولید و پخش شده است که بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع از سطح شهر را پوشش می‌دهد.

شهردار شهرکرد بیان کرد: موضوع نهضت آسفالت ممکن است در سطح شهر، آنچنان محسوس نباشد، به این دلیل که به واسطه ایجاد راه‌های جدید از جمله کمربند جنوبی، جاده سردار حسین خرازی و جاده آرامستان، بیشترین میزان آسفالت در این معابر جدید و محلات دور افتاده انجام می‌شود.

واحدیان عنوان کرد: باتوجه به میزان قیری که از سازمان همیاری شهرداری‌ها جذب شده و میزان قیری که از بورس خریداری شده که در سال گذشته ۴۰۸ تن و در سال جاری ۲۶۰ تن بوده است، آسفالت در سه منطقه مهدیه، اشکفتک و چالشتر مشهود است و معابر خاکی در این مناطق حذف و مسیر‌های فرسوده با روکش جدید بازسازی شده است.

وی تاکید کرد: همچنین با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل راه و شهرسازی برای چهار محله ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ منظریه هم توانستیم قسمت‌های خاکی یا قسمت‌هایی که آسفالت آنها به ترمیم نیاز داشت، بهسازی کنیم و امیدواریم در دوماه آینده آسفالت معابر باقی‌مانده در محلات منظریه و فضا‌های شهری به خوبی انجام شود.