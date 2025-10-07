به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، دمای هوای استان تا روز چهارشنبه، صاف گاهی اوقات همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

از امروز (سه‌شنبه) تا شنبه هفته آینده، متوسط دمای هوا در نقاط مختلف استان، بتدریج کاهش می‌یابد و کاهش دما در روزهای جمعه و شنبه محسوس تر خواهد بود.

در روزهای پنجشنبه و جمعه، عبور موجی ناپایدار، ضمن تشدید نسبی وزش باد و گردوخاک محلی (بخصوص در نیمه شرقی استان) بتدریج شرایط را برای نفوذ غبار نسبتاً رقیق به جو مناطق مرزی فراهم خواهد کرد.