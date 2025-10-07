به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت گفت: سطخ زیر کشت چغندرقند در شهرستان پلدشت با توجه به سهمیه ابلاغی حدود دو هزار هکتار است که پیش بینی می‌کنیم از این میزان به ازای هر هکتار ۶۰ تن محصول برداشت شود که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش خواد داشت.

سامر اسدی خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت‌ها و رعایت الگوی کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این محصول در شمال استان بصورت سیستم‌های نوین آبیاری زیر کشت رفته است.

وی افزود: بیشتر روش‌های کشت شده این محصول در شهرستان پلدشت بصورت سیستم‌های نوین آبیاری. مثل کلاسیک ثابت سنتر پیوت و نوار طیف می‌باشد که میزان مصرف آب نسبت به روش‌های سنتی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

استان آذربایجان غربی به علت برخورداری از آب و خاک مناسب و وجود ۵ کارخانه قند در شهرستان‌های ارومیه. خوی. میاندوآب. پیرانشهر و نقده مقام نخست کشوری تولید و سطح زیر کشت چغندرقند با بیش از ۳۰ هزار هکتار را در اختیار دارد و امسال پیش بینی می‌شود از این سطح دو میلیون و یکصد هزار تن چغندر قند برداشت شود.