به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کولاک در نوزدهمین بازی لیگ هاکی روی یخ پسران کمتر از ۲۰ سال، در مصاف با آذرخش پس از تساوی ۳-۳ در وقت‌های معمول و اضافی، در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و به صدر جدول راه یافت.

در وقت‌های معمول برای شاگردان مجید صالحی در تیم کولاک پارسا جلالی ۲ و حسام ابوالقاسمی یک گل زدند و گل‌های شاگردان مازیار قربانی را در تیم آذرخش علیرضا محمودی، مهبد عبدالهی و ابوالفضل اصغرپور به ثمر رساندند و کار به وقت‌های اضافی کشیده شد. در وقت‌های اضافی هم گلی به ثمر نرسید تا اینکه در ضربات پنالتی تیم کولاک با درخشش کسری ملابیک دروازه بان این تیم که دو ضربه تیم آذرخش را مهار کرد به پیروزی رسید و راهی صدر جدول شد.

در پایان این بازی هم کسری ملابیک از تیم کولاک و آریا عباسی بهار از تیم آذرخش تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.

در این دیدار که دوشنبه ۱۴ مهر در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد، قضاوت بازی را امیر حسین رودسرابی، امیر مقدم، صفورا تقی نژاد و سارا ستاریان برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در ادامه این رقابت‌ها جمعه ۱۸ مهر تیم‌های البرز و آذرخش به مصاف هم می‌روند. در جدول رده بندی تیم کولاک با ۱۹، زاگرس با ۱۸، البرز با ۱۴ و آذرخش با ۷ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم جای دارند.