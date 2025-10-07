به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:از روز شنبه با کاهش ضخامت جو، روند کاهشی دمای هوا در استان آغاز شد و در روز‌های یکشنبه تا صبح دیروز کاهش دما قابل ملاحظه بود.

زارعی افزود: امروز کاهش نسبی دمای هوا را در برخی نقاط استان داشتیم که باعث شد سردترین ایستگاه استان سربیشه با کمینه دمای منفی ۳ درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه استان و کشور ثبت شود.

وی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هر چند روند تغییرات دما تا پایان هفته افزایشی است، اما کماکان تحت تاثیر زبانه های پرفشار، برای صبح فردا احتمال خسارت به بخش کشاورزی و محصولات حساس به دما‌های کمتر از ۵ درجه تا زیر صفر درجه سلسیوس در نیمه شرقی استان وجود دارد و باید تمهیدات لازم در این خصوص صورت گرفت.

کارشناس هواشناسی افزود: همچنان تنظیم دما و تهیه سوخت جایگزین و کافی در سالن‌های پرورشی از جمله مرغداری‌ها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها پیشنهاد می‌شود.

زارعی گفت:شرایط جوی تا پایان هفته در استان پایدار و یکنواخت خواهد بود.

وی افوزد: روز گذشته گرمترین ایستگاه استان بندان با بیشینه دمای ۳۲ درجه بود و تغییرات دما در بیرجند نیز بین ۱ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شد که سردترین مرکز استان کشور بوده است.