پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پست استان یزد: پست استان یزد در ارزیابی ملی بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) که شاخصهای فنی، فرهنگی و اعتقادی سازمانها را میسنجد، موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حمیدرضا آقاجانی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی پست، افزود: در جشنواره شهید رجایی نیز پست یزد در میان دستگاههای اجرایی استان یزد، رتبه دوم را به دست آورده و در حوزه اقامه نماز جزو دستگاههای برتر استان بوده است.
وی با اشاره به روند هوشمندسازی خدمات پستی اظهار کرد: هماکنون اطلاعرسانی توزیع مرسولات از طریق پیامک صورت میگیرد تا گیرندگان در بازه زمانی مشخص برای دریافت مرسوله در محل حضور یابند.
مدیرکل پست استان یزد با بیان اینکه سرویس POD (تأییدیه تحویل) از طرحهای نوین پست است، گفت: در این شیوه، گیرنده با ارائه کد چهار یا پنج رقمی پیامکی، تحویل مرسوله را در دستگاه پستچی ثبت میکند و بدون این تأیید، مرسوله تحویل داده نمیشود. این طرح فعلاً برای مرسولاتی مانند گذرنامه، کارت سوخت و بستههای خرید اینترنتی به صورت آزمایشی اجرا میشود.
آقاجانی ادامه داد: در صورت عدم دریافت پیامک، امکان ارسال مجدد آن در لحظه حضور پستچی از طریق سامانه هوشمند وجود دارد.
وی درباره پروژههای عمرانی پست استان یزد، گفت: تقریباً همه ساختمانهای پستی استان با استفاده از اعتبارات ملی و استانی بازسازی شدهاند و عملیات بهسازی ساختمانهای ادارات پست اشکذر، مروست، بهاباد، میبد و مرکز تجزیه و مبادلات به پایان رسیده است.
وی افزود: ساختمان تاریخی چاپارخانه میبد نیز با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی استان مرمت و بخشهای تخریبشده آن بازسازی شده است.
آقاجانی همچنین از اجرای طرح مولدسازی املاک پستی در استان یزد خبر داد و گفت: چهار ملک غیرضروری در مناطق نصرآباد، اسلامیه، ابرکوه و بَساب شناسایی و مجوز فروش آنها اخذ شده است. درآمد حاصل از فروش این املاک برای توسعه زیرساختهای پستی استان هزینه خواهد شد.
وی به اقدامات زیرساختی پست یزد اشاره کرد و گفت: با نصب دیزلژنراتور در ساختمانهای اصلی و تجهیز دفاتر کوچک به UPS، خدمات پستی حتی در زمان قطعی برق بدون وقفه ادامه دارد.
مدیرکل پست استان یزد افزود: در حوزه پاسخگویی به مردم، سامانه تلفنی چهاررقمی ۳۳۷۴ راهاندازی شده و شهروندان میتوانند از طریق این شماره یا سامانه ۱۹۳، پیگیریها، شکایات یا پیشنهادهای خود را ثبت کنند.
وی در پایان با اشاره به بهبود فرآیند تجزیه و مبادله مرسولات گفت: با تجهیز مرکز تجزیه به سیستم نوار نقاله و کانوایر، زمان پردازش روزانه بستهها بین دو تا سه ساعت کاهش یافته است.
آقاجانی ضمن تبریک روز جهانی پست به کارکنان و فعالان این حوزه اظهار کرد: هدف نهایی پست یزد، ارائه خدمات سریع، مطمئن و نوآورانه به مردم استان است.