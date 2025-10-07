تالار‌های مختلف بورس کالای ایران امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه میزبان عرضه ۸۹۱ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصول هستند که بیشترین حجم آن متعلق به تالار صادراتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صادراتی، ۲۷۱ هزار و ۹۴۳ تن انواع کالا شامل قیر، سیمان، گندله سنگ‌آهن، کلینکر، مواد شیمیایی و فرآورده‌های نفتی عرضه خواهد شد. این محصولات از طریق بورس کالا صادر می‌شوند.

تالار صنعتی نیز با عرضه ۲۷۱ هزار و ۸۳۴ تن محصول شامل ورق فولادی، مقاطع طویل فولادی، سنگ‌آهن، آلومینیوم و مس فعال خواهد بود.

در تالار سیمان، ۲۳۲ هزار و ۱۵۸ تن سیمان به روش حراج همزمان عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز شاهد عرضه ۱۰۰ هزار و ۹۲۰ تن محصول شامل مواد پلیمری، لوب‌کات، قیر و گوگرد خواهد بود.

تالار حراج باز، ۳ هزار و ۹۴۴ تن مواد شیمیایی و کنسانتره فلزات گران‌بها را عرضه می‌کند.

همچنین، تالار فرعی با عرضه ۱۰ هزار و ۴۰۲ تن محصول شامل مواد پلیمری، ضایعات، فولاد، چوب، منیزیم و نقره فعالیت خواهد داشت.