سرپرست میراثفرهنگی کرمان گفت:در محدوده بافت تاریخی بویژه میدان گنجعلیخان، مخالفت هرگونه بلندمرتبهسازی برابر قوانین هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مرتضی نیکرو گفت:در چند روز اخیر شاهد ساختوساز بلندمرتبهای در محدوده بافت و بازار تاریخی کرمان بودیم که در همان ابتدا با حضور نیروهای یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی کرمان، تذکرات لازم در خصوص عدم فعالیت عمرانی و کسب مجوز به پیمانکار ابلاغ شد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان در ادامه افزود: برابر اقدامات ثانویه با اخذ حکم قضایی توسط واحد حقوقی این ادارهکل از روند فعالیت پیمانکار جلوگیری بهعملآمده و بهصورت همزمان با ارسال مکاتبه به وزارت میراثفرهنگی خواستار ابطال مجوز صادره از طریق کمیسیون ماده ۵ در سنوات گذشته برای این سازه شدیم.
وی با اشاره به طی روند اداری و قانونی در مسیر ابطال مجوز کمیسیون ماده ۵ برای این سازه تصریح کرد: درحال حاضر برابر ابلاغ قضایی پیمانکار و کارفرمای پروژه متعهد به انجام فعالیت عمرانی فقط در ۲ طبقه اول برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه شده و ادامه روند کار در طبقات بالاتر منوط به اعلام نتیجه در خصوص رای کمیسیون ماده ۵ از طرف وزارتخانههای دخیل در صدور این مجوز شدهاست.
نیکرو با تأکید بر اهمیت صیانت از هویت تاریخی شهر کرمان گفت: بافت تاریخی کرمان میراث گرانبهایی است که باید با حساسیت و دقت از آن حفاظت شود، هرگونه ساختوساز خارج از ضوابط و مقررات میراثفرهنگی، تهدیدی جدی برای اصالت و یکپارچگی این بافت ارزشمند به شمار میرود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ سیمای تاریخی شهر و رعایت ضوابط در حریم آثار تاریخی و فرهنگی، مسئولیتی مشترک میان دستگاههای اجرایی، شهروندان و متولیان میراثفرهنگی است و ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با جدیت و تعامل با نهادهای مرتبط از هرگونه تخریب یا تغییر غیرمجاز در این محدوده جلوگیری خواهد کرد.