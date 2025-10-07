پخش زنده
در مدت یک سال ۸۸۰ پرونده تخلف واحدهای صنفی تشکیل و به تعزیرات فرستاده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ارزش ریالی این پروندههای تخلف که بیشتر مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت و کم فروشی میشود حدود ۹۱ میلیارد ریال است.
نصرالله کشاورز افزود: بازرسی از واحدهای صنفی به صورت نوبتی و از گزارشات مردمی به سامانه ۱۲۴ پیگیری میشود.
وی گفت: در مدت یک سال ۱۳ هزار بازرسی از واحدهای صنفی به منظور کنترل قیمتها در بازار انجام شده است.