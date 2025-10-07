جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان امسال با حضور هنرمندان نسل جدید در عرصه بازیگری، فیلمنامه نویسی و کارگردانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا شیرخانلو نویسنده و بازیگر فیلم «سفر به لیمونیا» در ارتباط تصویری با اخبار جوانه ها گفت: فیلم سفر به لیمونیا فیلمی برای کودکان است.

شیرخانلو افزود: این فیلم داستانی پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌های غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز کردن یک چمدان، همه چیز تغییر می‌کند.

وی تاکید کرد پیام این فیلم توجه به همکاری کردن و اعتماد کردن کودکان با یکدیگر است.

فیلم «سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم است که در سی و هفتمین جشنواره کودک و نوجوان اصفهان حضور دارد.

سفر به لیمونیا فیلمی با حضور بازیگرانی همچون بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو ساخته شده است.

خلاصه داستان: در دل یک اردوگاه پرماجرا، همه چیز میان دختران منظم و پسران شیطون که برای مسابقه به آنجا آمده بودند به رقابت و چالش ختم میشود که با پیدا شدن یک صندوق لیمویی رنگ، همه چیز بهم میریزد و پای یک غول عجیب و ناشناخته را در دنیای انسان ها باز می کند. با باز شدن صندوق، دنیای عادی اردوگاه زیر و رو میشود؛ غول لیمویی هر لحظه ممکن است دست به کاری غیرمنتظره بزند... دخترها، پنهانی و بیخبر از پسرها نقشه میکشند تا غول را به سمت خود بیاورند و پسرها هم بیقرار و کنجکاو، زیرپوستی ماجرا را پی میگیرند تا اینکه همه چیز از کنترل خارج میشود و غول همه چیز را به آشوب میکشد.