با دستور وزیر جهاد کشاورزی قرارداد خرید گوشت از تولیدکنندگان استان سمنان بصورت تهاتر با نهاده مورد نیاز این بخش صادر شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان که برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان گوشت این استان با وزیر جهاد کشاورزی دیدار و گفت و گو کرد ؛ پس از این جلسه مصوبات آن را تشریح کرد.
وی گفت : در دیدار با غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، مشکلات تولیدکنندگان گوشت قرمز و سفید و نیز دغدغههای عشایر استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت و در پایان وزیر جهاد کشاورزی دستورات لازم برای تامین نهاده مورد نیاز دام عشایر و نیز نهاده ذرت مورد استفاده در واحدهای تولید مرغ گوشتی استان سمنان را صادر کرد.
کولیوند افزود: با دستور ویژه وزیر جهاد کشاورزی، قرارداد خرید گوشت از تولیدکنندگان استان سمنان بصورت تهاتر با نهاده مورد نیاز این بخش صادر شد که این اقدام علاوه بر اینکه فرآیند خرید گوشت از دامداران و عشایر استان را تسریع میکند، دغدغه فعالان این بخش را برای تامین نهادههای دامی برطرف خواهد کرد.
استاندار سمنان افزود: وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر حمایت ویژه دولت چهاردهم از مصوبه ایجاد قطب دامپروری در شهرستان مهدیشهر، دستورات لازم را برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز آن را نیز صادر کرد.
کولیوند با اشاره به مذاکره با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مشکلات واحدهای تولید مرغ گوشتی در استان سمنان نیز گفت: براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی فرمول قیمتگذاری مرغ گوشتی، پس از انجام مطالعات کارشناسی بطور ملی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.