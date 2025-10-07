باید با عرضه مواد مخدر، به‌ویژه از طریق دکه‌ها، و هرگونه تخلف در توزیع داروهای ترک اعتیاد، قاطعانه برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اهمیت آموزش و اقدامات فرهنگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد خاطرنشان کرد: هرچقدر در کمیته فرهنگی و پیشگیری بیشتر فعالیت کنیم، قطعاً کار و هزینه در سایر کمیته‌ها، به‌ویژه کمیته مقابله، کاهش خواهد یافت.

علی اکبر ورمقانی با اشاره به تعطیلی کمپ ماده ۱۶ به دلیل جنگ ۱۲ روزه، از آغاز مجدد طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر خبر داد و گفت: با تکمیل کمپ ماده ۱۶ قروه، بخش قابل‌توجهی از بار کاری کمپ سنندج کاهش خواهد یافت.

ورمقانی افزود: با توجه به سرد شدن هوا، فعالیت گرمخانه‌ها برای اسکان شبانه کارتن‌خواب‌ها به‌زودی آغاز می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه، ضمن تأکید بر لزوم رعایت فاصله قانونی ۳۰۰ متری دکه‌ها از مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها، خواستار دقت در صدور مجوز برای دکه‌ها و کافه‌های سنتی شد و تصریح کرد: نظارت بر عدم توزیع هرگونه ماده مخدر توسط دکه‌ها، قلیان‌سراها و کافه‌ها بسیار مهم‌تر از رعایت فاصله آن‌هاست.

وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر توزیع داروهای ترک اعتیاد و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در این زمینه تأکید کرد.

ورمقانی در پایان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت رسانه‌های حقیقی و مجازی، صدا و سیما، و نیز از توانمندی سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه فعالان حوزه اعتیاد، در زمینه آموزش و فعالیت‌های فرهنگی پیشگیرانه بهره‌گیری شود.