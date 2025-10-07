به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ یعقوب رخش بهار گفت: مأموران یگان حفاظت پارک مل بوجاق بندر کیاشهر موفق شدند یک پرنده شکاری از گونه لیل را که در تله‌های غیرمجاز گرفتار شده بود، نجات دهند.

وی با بیان اینکه پس از انجام معاینات دامپزشکی و اطمینان از سلامت کامل پرنده، این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد، افزود: این پرنده شکاری نقش مؤثری در کنترل جمعیت جوندگان و حفظ تعادل اکوسیستم دارد.

سرپرست پارک ملی بوجاق گفت: محیط بانان با گشت‌های منظم، ضمن شناسایی تله‌ها و تجهیزات غیرمجاز شکارچیان متخلف، سلامت جانوران را تضمین کرده و آنها را به زیستگاه طبیعی‌شان بازمی‌گردانند.

یعقوب رخش بهار همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست شامل پارک ملی، منطقه شکارممنوع، منطقه حفاظت‌شده و اثر طبیعی ملی، موضوع را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.