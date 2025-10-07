به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، جعفر قائم پناه در شورای اداری استان گفت: پیگیری وعده‌های سفر رییس جمهور هدف اصلی از سفر امروز من به خراسان شمالی است تا راهکاری لازم را برای رفع مشکلات ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه ۸ همت در سفر رئیس جمهور در قالب ۴۶ مصوبه به تصویب رسید، افزود: ۶۱۵۲ همت در اختیار سازمان برنامه و بودجه، ۷۹۳ میلیارد تومان سهم خراسان شمالی، ۶ همت سهم دستگاه‌های اجرایی و ۲۰ همت هم برای تسهیلات در نظر گرفته شده که از این ۸ همت فوق ۴۵ درصد تاکنون محقق شده که باید تا دو سال آینده جذب شود.

وی با اشاره به اینکه صد در صد مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خراسان شمالی باید در بازه زمانی تعیین‌شده محقق شود، ادامه داد: تعهدات وزارت راه و شهرسازی در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی برای پروژه‌هایی همچون تکمیل ۲۰ کیلومتر از باند دوم بزرگراه بهشهر _ گرگان _ بجنورد _ شیروان و قوچان؛ تکمیل راه اصلی جاجرم و میامی، راه اصلی بجنورد و سنخواست و احداث راه‌های روستایی رضایت بخش است.

وی گفت: تعهدات وزارت‌های نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، بهداشت، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، معاونت علمی و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، نفت باید با جدیت از سوی مدیران این دستگاه‌ها انجام شود و هیچ توجیهی قابل پذیرش نخواهد بود.

وی ادامه داد: مسرت بخش‌ترین خبر در سفر رئیس جمهور به استان، خرید منزل برای کودکان بی‌سرپرست ثریا بود

قائم پناه ادامه داد: از ۱۹۱۱ طرح اقتصادی در سفر رئیس جمهور ۱۰۶ طرح در دست بررسی و ۷ طرح نیز تسهیلات پرداخت شده، اما ۳۵ طرح به ارزش ۱۱۲۰ میلیارد تومان انصرافی بوده است.

وی افزو: ۴و ۸ دهم همت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است هدف اصلی باید تخصیص صد درصدی این تسهیلات باشد لذا اگر منابع بانک‌ها اندک است باید با اشکال مختلف این موضوع حل شود

وی افزود: پرداخت مبتنی بر عملکرد از دستور کار‌های رییس جمهور است بدین معنا که کارمندی که بیشترین زحمت را در دستگاه‌های اجرایی دارد مشمول بیشترین پرداختی در حقوق باشد.