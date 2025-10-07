شکارچی حیات وحش در منطقه حفاظت شده پارک ملی دنا دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا حین گشت و کنترل در این منطقه حفاظت شده تحت مدیریت خود در محدوده گردنه بیژن متوجه صدای شلیک گلوله شدند. عبدال دیانتی نسب افزود: ماموران با انجام اقدامات پایشی لازم قبل از خروج متخلف از منطقه موفق شدند وی را بهمراه لاشه یک راس بزغاله نر و یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دستگیر کنند. وی با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا شبانه روز در این حوزه استحفاظی خود حضور دارند اضافه کرد: محیط بانان با افزایش نظارتهای خود عرصه را بر متخلفان زیست محیطی تنگ نموده و با هرگونه تخلفی مطابق با قانون برخوردمی کنند.